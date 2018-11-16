«Аэрофлот» прокомментировал внутренний запрет на мобильные телефоны

Внутренний запрет сотрудникам авиакомпании «Аэрофлот» на использование мобильных телефонов и других устройств с функциями фото- и видеосъемки нацелен на обеспечение информационной безопасности. Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Приказ подготовлен в рамках законодательства РФ и его цель — обеспечение информационной безопасности компании с государственным участием», — приводит ТАСС комментарий представителя авиакомпании.

Ранее в Сети появилось изображение с внутренним приказом «Аэрофлота», который запрещает сотрудникам компании пользоваться устройствами с возможностью фото- и видеозаписи в рабочее время в офисных помещениях. Кроме того, компания планирует разработать список должностей, которые не будут подпадать под действие документа.

При этом в «Аэрофлоте» отметили, что сам факт появления изображения с внутренним приказом в общем доступе доказывает, что руководство выбрало верное решение.

Вместе с тем 8 ноября замглавы ФСИН РФ сообщил, что руководство федеральное службы планирует в 2019 году запретить использование мобильной связи на территории исправительных учреждений.