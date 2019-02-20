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Госдеп ответил на заявление Лаврова о стремлении США разделить Сирию

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Фото: TASS/Lehtikuva/Mikko Stig
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Заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова неверно изображают политику США. Вашингтон не стремится разделить Сирию на части, заявил на брифинге во вторник, 19 февраля, представитель Госдепартамента Роберт Палладино.

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«Мы поддерживаем единство и территориальную целостность Сирии и ясно говорим, что единственный путь к политическому урегулированию — это процесс в Женеве под руководством ООН, который ведет к конституционной реформе, выборам под наблюдением ООН, осуществляющийся в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254», –– цитирует его «РИА Новости».

Ранее во вторник Лавров указал, что действия США говорят об их планах расколоть Сирию и создать на восточном берегу Евфрата квазигосударство.

Он напомнил о заявлениях американской стороны о том, что главная задача Вашингтона — не допустить возвращения на восточный берег Евфрата правительства Сирии.

Кроме того, министр указал на вложение Штатами и их союзниками больших средств на обустройство этой части Сирии и запрет со стороны Вашингтона направлять деньги на восстановление подконтрольной Дамаску части страны.

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