Госдеп ответил на заявление Лаврова о стремлении США разделить Сирию

Заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова неверно изображают политику США. Вашингтон не стремится разделить Сирию на части, заявил на брифинге во вторник, 19 февраля, представитель Госдепартамента Роберт Палладино.

«Мы поддерживаем единство и территориальную целостность Сирии и ясно говорим, что единственный путь к политическому урегулированию — это процесс в Женеве под руководством ООН, который ведет к конституционной реформе, выборам под наблюдением ООН, осуществляющийся в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254», –– цитирует его «РИА Новости».

Ранее во вторник Лавров указал, что действия США говорят об их планах расколоть Сирию и создать на восточном берегу Евфрата квазигосударство.

Он напомнил о заявлениях американской стороны о том, что главная задача Вашингтона — не допустить возвращения на восточный берег Евфрата правительства Сирии.

Кроме того, министр указал на вложение Штатами и их союзниками больших средств на обустройство этой части Сирии и запрет со стороны Вашингтона направлять деньги на восстановление подконтрольной Дамаску части страны.