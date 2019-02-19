Прямой эфир

В Совете Федерации предложили вернуть вытрезвители

0
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России могут снова появиться вытрезвители, куда на время будут помещать лиц в состоянии алкогольного опьянения. С соответствующей инициативой выступил представитель Совета Федерации Игорь Каграманян. Предполагается, что нетрезвых граждан будет доставлять в спецучреждение полиция. При этом россиянам придется оплатить пребывание там.

На свежую голову: нужно ли возвращать вытрезвители
Почему власти всё чаще задумываются о возрождении системы

В России подобные учреждения упразднили восемь лет назад. В настоящее время с лицами в алкогольном опьянении работает либо полиция, либо служба скорой помощи. В Минздраве полагают, что законопроект позволит предотвращать преступления, а также обеспечить сохранность жизни россиян. Однако в общественной ассоциации «Здоровые регионы» отмечают, что такие граждане больше всего нуждаются в медицинской помощи.

Вместе с тем вытрезвители существуют и за рубежом. Например, в Германии людей в состоянии опьянения размещают в специализированных отрезвляющих камерах при полицейских участках. При этом граждане оплачивают как пребывание в них, так и сопутствующие расходы.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 20 февраля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Найден новый способ борьбы с алкоголизмом
Минфин допустил введение минимальной розничной цены на алкоголь

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017