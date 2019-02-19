В Совете Федерации предложили вернуть вытрезвители

В России могут снова появиться вытрезвители, куда на время будут помещать лиц в состоянии алкогольного опьянения. С соответствующей инициативой выступил представитель Совета Федерации Игорь Каграманян. Предполагается, что нетрезвых граждан будет доставлять в спецучреждение полиция. При этом россиянам придется оплатить пребывание там.

В России подобные учреждения упразднили восемь лет назад. В настоящее время с лицами в алкогольном опьянении работает либо полиция, либо служба скорой помощи. В Минздраве полагают, что законопроект позволит предотвращать преступления, а также обеспечить сохранность жизни россиян. Однако в общественной ассоциации «Здоровые регионы» отмечают, что такие граждане больше всего нуждаются в медицинской помощи.

Вместе с тем вытрезвители существуют и за рубежом. Например, в Германии людей в состоянии опьянения размещают в специализированных отрезвляющих камерах при полицейских участках. При этом граждане оплачивают как пребывание в них, так и сопутствующие расходы.

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