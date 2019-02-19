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Москвич убрался в квартире и нашел две гранаты

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Фото: ТАСС/Величкин Сергей
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Житель Москвы во время уборки в квартире, расположенной на юго-западе города, нашел две гранаты. По данным РЕН ТВ, мужчина обратился в правоохранительные органы.

По словам москвича, похожие на боеприпасы предметы он обнаружил в газовой плите и решил вызвать саперов.

Специалисты установили, что это учебные гранаты Ф-1. Теперь полицейские выясняют, как снаряды оказались в столичной квартире.

Ранее в феврале в коммунальной квартире в Санкт-Петербурге нашли старинный унитаз XIX века. Известно, что модель фирмы G. Jennings Ltd. носит название The Pedestal Vase. На унитазе сохранился рельефный узор с вазой и цветами.

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