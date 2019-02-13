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Переделавший «Жигули» на Ставрополье студент удивился вниманию Илона Маска

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Фото: youtube.com
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Ставропольский студент Сергей Артюшенко, который «задом наперед» ездил по городу на переделанном автомобиле ВАЗ-2106, заявил, что не ожидал внимания главы SpaceX и Tesla Илона Маска.

«Я живу такими идеями, люблю что-то делать и переделывать, год назад я это задумал, и всё откладывал. Нашел денег, купил машину, сделал, выехал, прославился», — цитирует студента «РИА Новости».

По его словам, он узнал о реакции Маска от корреспондента и не ожидал, что прославится на весь мир.

«Я иду из магазина, мне корреспондент пишет, что Илон Маск тебя увидел, я начал вспоминать мемы «как тебе такое, Илон Маск», и понимаю, что это сегодня про меня! Я уже живу с этой новостью более трех часов и до сих пор не понимаю, как это», — признался Артюшенко.

Видеоролик, на котором автомобиль едет необычным образом, опубликовал в Twitter телеканал НТВ. В подписи к видеозаписи говорится: And how do you like this, @elonmusk («Как тебе такое, Илон Маск?»).

«Хаха офигенно», — ответил глава Tesla по-русски в комментариях.

Позже стало известно, что правоохранительные органы привлекли к административной ответственности водителя ВАЗ-2106, который переделал свой автомобиль задом наперед.

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