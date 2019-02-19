Мантуров рассказал об успешном импортозамещении в автопроме

Российский автопром — одна из отраслей, где налицо успехи импортозамещения, рассказал «Известиям» глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Предварительный результат работы за 10 лет в части автопрома: 86% автомобилей, проданных на рынке России, произведены внутри страны», — сообщил министр.