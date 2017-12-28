В России озабочены музыкальным импортозамещением

Что выбрал бы Моцарт — пианино «Ласточка» или рояль Steinway? Ответ очевиден! Музыкальным импортозамещением озабочены и российские чиновники. Износ клавишных инструментов в школах близок к критическому. В СССР производство музыкальных инструментов составляло целую индустрию. Правда, за объемами часто терялось качество...

В 2017-м Минпромторг запустил программу поддержки музпрома. Производителям фортепиано обещают многомиллионные госзаказы. В общей сложности за период реализации трехлетней программы — 2017–2019 годов — мы должны поставить 2,5 тыс. единиц пианино в регионы нашей страны. Школы уже начали покупать пианино «Николай Рубинштейн». Заявлено, что инструмент «производится в России»... Но журналисты «Известий» выяснили: почти все комплектующие — импортные.

Как долго будут налаживать музыкальное импортозамещение, неясно. Струнные инструменты России уже готовы предложить Корея и Китай.