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Друзь уедет в США после скандала с подкупом

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Фото: ТАСС/Прокофьев Вячеслав
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Магистр телеигры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь, которого отстранили от участия в съемках ЧГК из-за скандала о подкупе, планирует уехать в американский штат Калифорния. Об этом в понедельник, 18 февраля, сообщает «Московский комсомолец».

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Отмечается, что в ближайшее время Друзь проведет в Калифорнии презентацию своей детской книги. Организаторы мероприятия заявили, что скандал никак не повлиял на их планы. Они также добавили, что вход на презентацию будет стоить от $5, а сами книги Друзя можно приобрести за $20.

Также магистр ЧГК планирует провести в Калифорнии мастер-класс о четырех «краеугольных ценностях и установках», которые определяют систему воспитания детей в семье.

В пятницу, 15 февраля, Первый канал объявил об отстранении Друзя и главреда телепрограммы «Кто хочет стать миллионером?» Ильи Бера от участия в телепередачах ЧГК и «Кто хочет стать миллионером?» на неопределенный срок.

12 февраля Бер на своей странице в LiveJournal рассказал, что Друзь позвонил ему в ноябре прошлого года за несколько дней до съемок передачи. По словам главного редактора, игрок предложил ему треть выигрыша в 3 млн рублей в случае победы. В обмен он попросил заранее сообщить вопросы и правильные ответы на них.

По словам Бера, он продиктовал Друзю правильные ответы только на вопросы с шестого по девятый. Друзь и его коллега Виктор Сиднев не смогли дойти до финала игры. Они покинули программу с выигрышем 200 тыс. рублей.

13 февраля Друзь впервые прокомментировал обвинения. По его словам, он действительно обсуждал с главредом шоу предстоящие съемки, однако именно Бер предложил ему «сделку с вопросами за деньги», которые знаток должен был заплатить после получения выигрыша. Магистр «восхитился этой наглости» и решил узнать, насколько далеко Бер может зайти. Сам Бер назвал ответ магистра игры ЧГК детским лепетом.

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