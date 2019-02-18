Два человека погибли в ДТП с участием грузовика в Оренбуржье

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на трассе в Оренбургской области. Два человека получили смертельные травмы.

Авария произошла на трассе Бузулук–Грачевка. По данным правоохранительных органов, водитель автомобиля Chevrolet Niva совершил выезд на встречную полосу и допустил столкновение с грузовиком «КамАЗ». В результате ДТП автомобилист и его пассажир скончались на месте до приезда скорой помощи. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Ногинском районе Московской области два человека погибли в результате ДТП с участием двух иномарок и грузовика.