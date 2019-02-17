В результате ДТП с автобусом в Кемеровской области погибли двое

Два человека погибли и еще трое пострадали в ходе столкновения легкового автомобиля с пассажирским автобусом в Кемеровской области.

«Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где машина столкнулась с автобусом», — цитирует ТАСС пресс-службу местного управления МВД.

ДТП произошло на четвертом километре трассы Кемерово – Анжеро – Судженск. Водитель и пассажир легкового автомобиля Opel скончались. Травмы различной степени тяжести получили три пассажира автобуса. Они госпитализированы.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Ранее двое мужчин погибли при попадании под поезд, который следовал по Павелецкому направлению Московской железной дороги.