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Водителя маршрутки будут судить за ДТП с двумя погибшими в Омске

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В Омске передано в суд уголовное дело в отношении водителя маршрутки. В результате ДТП погибли два пассажира.

Авария произошла на улице Лукашевича. По данным следствия, маршрутка «Газель» при повороте налево выехала на встречную полосу и столкнулась с мусоровозом. Микроавтобус отбросило в сторону, он столкнулся с другой маршруткой. Об этом пишет ИА «Омскрегион».

71-летний пассажир «Газели» от полученных травм скончался на месте. Еще одна пассажирка умерла в больнице. Кроме того, два пассажира получили тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело передано в суд. Водителю маршрутки грозит лишение свободы на срок до семи лет.

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