Всюду жизнь: фотобиеннале-2019 показывает людей на разных континентах

Человек в естественной среде обитания — так можно было бы охарактеризовать сквозную тему экспозиции Фотобиеннале-2019, открывшейся в московском Манеже. Персональные проекты пяти фотохудожников, на первый взгляд не сочетающиеся, на самом деле исследуют одно и то же: взаимовлияние людей и пространства.

Черно-белые работы отечественного фотожурналиста Юрия Роста, объединенные под нехитрым заглавием «Люди», — самый человечный проект всей экспозиции. Как несложно догадаться, это сплошь портреты, причем наряду с известными персонами фигурируют и безымянные персонажи. И они зачастую сняты выразительнее. С другой стороны, фотографии Марлена Хуциева и Рустама Хамдамова, Ильи Кабакова и Тонино Гуэрры, Галины Улановой и Алисы Фрейндлих могут сказать о них едва ли не больше, чем обширные воспоминания Роста, помещенные рядом с произведениями. Своих героев мастер снимает в привычной для них обстановке: Уланову, уже пожилую, — на сцене Большого театра (горделивая осанка напоминает о былых триумфах), Фрейндлих — в гримерке, Кабакова — в обшарпанном советском подъезде. Но сюжетная очевидность обращается глубиной образа.

Не менее органичны в своей среде и герои проекта Сергея Ястржембского «Африка: zoom in / zoom out». Известный дипломат, многолетний помощник президента РФ после ухода с госслужбы занят документальными проектами на Черном континенте. Оттуда Ястржембский привез множество фотографий, некоторые из которых выставлены в Манеже. В лучших снимках Ястржембскому удается показать нечто большее, чем экзотику в стиле National Geographic. Таков, например, портрет суданского мужчины с трубкой — мудрое лицо будто вылеплено из какого-то податливого материала, настолько оно скульптурно. Хороши и пейзажи Африки, снятые с высоты птичьего полета, они выглядят почти как абстрактная живопись, но сохраняют выразительность цвета и первозданную чистоту.

Особую роль цвет играет и у Габи Хербштейна. Проект «Туда, где нет света» посвящен ритуально-карнавальному действу La Diablada в аргентинской провинции Жужуй. Автор запечатлел кричащую пестроту костюмов, грима, причесок — и становится ясно, что истоки этого буйства красок в самой природе.

Совсем иное значение цвета в проекте итальянца Пьера Паоло Косса «Глэм-эстетика власти. Путешествие в Северную Корею». Снимая массовые торжества и театрализованные представления в самой закрытой стране мира, Косс сознательно делает картинку неестественной и дополняет коллажными элементами — например, красной звездой в белом круге (символ революционных традиций КНДР). Китч официоза доводится до абсурда и превращается почти что в поп-арт.

Главный сюрприз манежной экспозиции — проект Дмитрия Лукьянова «Внутреннее путешествие». Снимая российскую провинцию (не указывая конкретный город), Лукьянов выстраивает особую фантасмагоричную реальность. Среди полуразваленных гаражей на каких-то задворках высится труба, почему-то увенчанная церковным куполом; разбитая дорога меж панельных многоэтажек приходит прямо к бескрайнему морю; мальчишки во дворе играют на загадочных руинах будто из иной эпохи, а фоном для кладбища становятся огромные красно-белые склады известного гипермаркета…