Московские дороги пропылесосят

Более 200 дорожных пылесосов выехали на магистрали Москвы для очистки полотна от пыли, грязи и мелкого мусора. Об этом 18 февраля проинформировала пресс-служба ГБУ «Автомобильные дороги».

«Помимо непрекращающейся погрузки и вывоза снега, на проезжих частях города задействовано более 200 единиц вакуумной подметально-уборочной техники», — приводит агентство городских новостей «Москва» выдержку из сообщения некоммерческой организации.

Представители учреждения отметили, что подобная техника используется в городе в любое время года, если в течение девяти дней не выпадает снег и другие осадки, однако решение об уборке могут принять и раньше с учетом климатических условий и состояния дорог.

Дорожные пылесосы оборудованы боковыми круглыми щетками, которые позволяют удалять загрязнения, пыль, мелкий мусор, а специальная установка под мощным давлением всасывает грязь с проезжей части в резервуар. Кроме того, такие машины увлажняют поверхность дороги.

Согласно прогнозу столичного погодного центра «Фобос», в среду, 20 февраля, в Москве ожидается оттепель. Плюсовые температуры сохранятся до конца недели.