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Оттепель начнется в Москве со среды

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Очередная оттепель ожидается в Москве со среды. Об этом сообщили в понедельник, 18 февраля, в центре погоды «Фобос».

На смену морозу и солнцу в середине недели в столичный регион придет мокрый снег, не исключен дождь. Ожидается выпадение до 10 мм осадков, передает агентство городских новостей «Москва».

Погоду в понедельник и вторник в столице будет определять гребень холодного антициклона, который принесет умеренный мороз. В понедельник днем будет минус 2 — минус 4 градуса, в ночь на вторник температура опустится до минус 10 — минус 12 градусов, отмечают синоптики. По области мороз может достигать минус 15. При этом днем во вторник столбики термометров поднимутся до нуля градусов.

В ночь на среду погода начнет ухудшаться с приближением теплого атмосферного фронта. Ожидается дождь и плюсовая температура. Такая погода продлится почти до конца рабочей недели, сообщает НСН.

Сильный ветер повалил семь деревьев в Москве в ночь 18 февраля. Последствия уже ликвидированы, сообщил источник в экстренных службах города.

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