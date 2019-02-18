Spiegel «лишил» США мирового лидерства

Несмотря на заявление первых лиц США об «американском лидерстве», на деле Соединенные Штаты уступают свои позиции России и Китаю, считает немецкий журнал Spiegel.

Издание раскритиковало выступление вице-президента США Майкла Пенса на Мюнхенской конференции по безопасности. В своей речи он заявил, что при администрации президента Дональда Трампа США стали «сильны как никогда» и вновь превратились в «лидера свободного мира».

По мнению журналистов, Пенс описал «удивительный параллельный мир», который имеет мало общего с реальностью.

«Америка не лидирует, она сдает позиции», — пишет журнал, констатируя, что «вперед вырываются» Россия, Китай и даже Иран.

Кроме того, журналисты указали на самый глубокий за всю историю кризис трансатлантического сотрудничества. Издание отмечает, что представители европейских стран слушали выступление Пенса «с каменными лицами», не желая «выполнять приказы» Вашингтона.

Ранее о крахе трансатлантического партнерства заявил экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес. По его мнению, завершившаяся 17 февраля Мюнхенская конференция показала, что действующая администрация США разрушила базовое доверие к себе.