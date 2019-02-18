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Трамп предпочел слова Путина данным разведки США

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Президент США Дональд Трамп отказался верить данным в докладе американской разведки о КНДР, так как российский лидер Владимир Путин сообщил ему другую информацию. Об этом рассказал ранее исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб.

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«Президент Трамп заявил, что он не верит в наличие у КНДР возможностей нанести удар по США с помощью баллистических ракет», — отметил Маккейб в интервью телеканалу CBS News.

По словам бывшего и.о. главы ФБР, американский лидер не поверил собственной разведке, так как российский коллега заверил его, что Северная Корея не располагает ракетами такой дальности. Маккейб подчеркнул, что эта информация противоречила данным всех отчетов разведки.

«Мне все равно, я верю Путину», — процитировал Маккейб Трампа, добавив, что это был «настоящий шок».

6 февраля стало известно, что Трамп собирается встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном 27 и 28 февраля. Вторая по счету встреча глав двух государств должны пройти во вьетнамском Ханое.

Первый саммит с участием лидеров Соединенных Штатов и КНДР состоялся в Сингапуре в июне 2018 года. По его итогам Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ. КНДР объявила о готовности пойти на полную денуклеаризацию полуострова взамен на гарантии безопасности со стороны США.

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