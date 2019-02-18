В Эстонии заявили о потере базового доверия к США

Действующая администрация США разрушила базовое доверие к себе. Об этом заявил экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес по итогам Мюнхенской конференции по безопасности, проходившей в Германии 15–17 февраля.

«После прошлой конференции я был в подавленном состоянии, но после нынешней понял, что тогда это был оптимизм», — сказал Ильвес в комментарии Deutsche Welle.

По мнению бывшего эстонского лидера, Мюнхенская конференция всегда являлась показателем трансатлантического партнерства между США, Германией и всем Евросоюзом. Однако президентство Дональда Трампа поставило сложившиеся после Второй мировой войны отношения под вопрос.

«Нынешняя администрация разрушила базовое доверие к США. Его нужно будет строить заново», — добавил эстонский политик. Он также отметил, что Трамп стал самым «антиевропейски настроенным президентом США» за последние 70 лет.

12 февраля, в преддверии Мюнхенской конференции, американский Pew Research Center опубликовал результаты опроса, согласно которым около половины (49%) граждан Германии видят большую угрозу для своей безопасности в росте мощи и влияния США, нежели в политике России или Китая.