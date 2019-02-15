Лукашенко отказался от Мюнхенской конференции ради встречи с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался от участия в Мюнхенской конференции по безопасности, время проведения которой совпало со встречей с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз 15 февраля.

По его словам, белорусская сторона прорабатывала поездку в Мюнхен, но «буквально в самый последний момент» визит был отменен ради «решения важных вопросов белорусско-российских отношений», пишет «Интерфакс».

Лукашенко должен был принять участие в панельной дискуссии 16 февраля на тему «Отношения Восток — Запад» наряду с украинским лидером Петром Порошенко, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе и гнсеком ОБСЕ Томасом Гремингером».

В связи с отменой визита Белоруссию на конференции представят посол республики в Германии Денис Сидоренко и председатель Комитета госбезопасности Валерий Вакульчик.

Переговоры Путина и Лукашенко проходят в Сочи с 13 по 15 февраля. Стороны обсуждали спорные вопросы двусторонних отношений и работу Союзного государства. По итогам переговоров белорусский лидер ответил, что Москва и Минск готовы «идти далеко в единении» и вопрос о суверенитете в этом контексте не обсуждается.