Не продинамили: Матч всех звезд собрал аншлаг на новой арене

Реконструированный столичный стадион «Динамо» принял первую баскетбольную встречу. Третий в истории Матч всех звезд Единой лиги ВТБ закончился победой «Звезд мира» над «Звездами России» — 118:115. Эта игра стала своеобразной репетицией перед «Финалом четырех» Евролиги, который в ближайшие годы может пройти на московской арене.

За «Звезд России» выступали самый результативный игрок в истории Единой лиги Виталий Фридзон, главная надежда российского баскетбола Никита Михайловский, лидеры национальной команды Андрей Воронцевич и Джоэл Боломбой, а также чемпион Европы, бронзовый призер Игр-2012 Сергей Моня. В числе их соперников оказались самый ценный игрок регулярного сезона Евролиги-2015/16 Нандо Де Коло, чемпион мира и Европы Серхио Родригес, главный снайпер сезона Энтони Клеммонс, чемпион NBA Дорелл Райт и одно из главных открытий нынешнего сезона в Евролиге — Джордан Мики. Наставником «Звезд России» стал тренер «Енисея» Олег Окулов, а «Звезд мира» — Димитрис Прифтис из УНИКСа.

Как обычно бывает в подобных матчах, команды не сильно усердствовали в защите, а в атаке старались продемонстрировать максимально зрелищный баскетбол. Как следствие — непривычно крупный итоговый счет. Самым ценным игроком матча был признан Серхио Родригес, набравший 20 очков и отдавший пять передач.

— Я получил отличные эмоции от игры на новой арене, — признался он «Известиям». — В первых трех четвертях баскетболисты пытались порадовать зрителей красивыми моментами и играли практически без защиты. Но в заключительной десятиминутке команды включились на полную — оба коллектива хотели добиться победы. В последней четверти мы здорово отзащищались и победили. Хочу отметить всех своих партнеров, благодаря которым я стал самым ценным игроком матча. Еще скажу спасибо болельщикам, полностью заполнившим трибуны.

На «ВТБ Арена парк» действительно был аншлаг — билеты в кассах закончились задолго до начала встречи. Посмотреть на игру лучших баскетболистов Единой лиги с комментариями известного телеведущего Ивана Урганта пришли 11,5 тыс. человек. Среди зрителей было много известных гостей: почетный президент Единой лиги Сергей Иванов, знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, президент РФБ Андрей Кириленко, народный артист РСФСР Лев Лещенко, первый заместитель председателя Госдумы Дмитрий Жуков и многие другие.

Перед игрой болельщиков ждал концерт известной рэп-группы «Каста», а в перерывах зрители могли насладиться конкурсом трехочковых и бросков сверху. В соревновании снайперов выиграл Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань»).

— В конкурсе участвовали очень сильные снайперы, у всех были примерно равные шансы на успех, — сказал «Известиям» Виталий Фридзон. — Я хорошо размялся, почувствовал свой бросок во второй четверти матча и вышел заряженным на результат. Перед конкурсом многие говорили мне, что я точно выиграю. Я не был так уверен в себе, но мне удалось сфокусироваться и сделать всё, как умею. Дорелл тоже был хорош, но в решающей попытке у него не пошло.

Лучшим по броскам сверху стал Вячеслав Зайцев. В финале защитник «Химок» обошел по оценкам жюри Кендрика Перри из «Нижнего Новгорода».

— Ощущения супер, очень рад, что мне удалось победить, — рассказал он «Известиям». — Если бы Перри забил из-под ноги, то наверняка одержал победу. Это был бы лучший данк вечера. Увы, у Кендри не получилось. Своими данками я не до конца доволен — мне есть к чему стремиться. К следующему году постараюсь подготовиться лучше.

Стоит отметить, что «Звезды мира» впервые одержали победу в матче этой серии — в Сочи-2017 и Санкт-Петербурге успех праздновали российские баскетболисты.

— Мы волновались, пытались сделать красочное шоу для болельщиков, — сказал президент Единой лиги Сергей Кущенко. — Получилось далеко не всё. К сожалению, сложно сделать всё идеально на только что открывшейся арене. Зритель немного скучал, но в принципе шоу от баскетболистов было на достаточно высоком уровне: много забивали сверху, делали красивые передачи, не жадничали.

Следующий Матч всех звезд может пройти в Казани. Как ранее говорил «Известиям» Сергей Кущенко, лига хочет, чтобы игра прошла на хоккейной арене «Ак Барс».