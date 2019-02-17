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Пьяная американка отказалась сидеть рядом с ребенком в самолете

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Фото: РЕН ТВ
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Клиентка американской авиакомпании JetBlue устроила скандал на борту самолета, отказавшись сидеть рядом с трехлетним ребенком.

Как уточняет WCJB TV20, свое нежелание сидеть рядом с ребенком она объяснила тем, что хорошо отметила 14 февраля и «пила весь день».

Пассажиры рейса сняли на видео, как изрядно выпившая женщина, пиная ногами прохожих, пыталась найти себе другое место в салоне. По пути она успела оскорбить бортпроводников и подраться с охраной. В итоге дебоширку удалось вывести из самолета. Ее ждет судебное разбирательство.

В январе сообщалось, что полиция оштрафовала дебоширку рейса Москва–Дубай. Женщина, будучи пьяной, нецензурно выражалась в адрес пассажиров и членов экипажа.

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