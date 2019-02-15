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Беженцев сирийского лагеря «Эр-Рукбан» разместят во временных пунктах

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Фото: РИА Новости/Михаил Алаеддин
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В сирийских районах Джлеб и Джебель-эль-Гураб с 19 февраля создадут пункты временного размещения для спасения беженцев лагеря «Эр-Рукбан». Этим вопросом занимаются российский Центр по примирению враждующих сторон и правительство САР, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков 15 февраля.

По его словам, беженцам предоставят теплое жилье, горячее питание и предметы первой необходимости, в пунктах будут дежурить врачи. Добраться до мест проживания сирийцы смогут бесплатно на предоставленном транспорте.

Также Конашенков призвал США и боевиков отпустить из лагеря хотя бы женщин и детей, а также людей, наиболее страдающих от болезней и недоедания.

«В ходе опроса, проведенного представителями Сирийского общества Красного полумесяца, беженцы подтвердили, что подавляющее большинство из них насильно удерживаются в «Эр-Рукбане» поддерживаемыми США формированиями боевиков и ничего не знают о возможности безопасно вернуться в места прежнего проживания», — цитирует генерала агентство ТАСС.

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По его словам, при доставке продовольствия вторым гуманитарным конвоем сотрудники международных организаций увидели картину, которую «можно охарактеризовать только словом «ужас».

Лагерь «Эр-Рукбан» находится в зоне безопасности в Эт-Танфе, там же, где размещена база военных США. Боевики блокируют периметр зоны и не пропускают гуманитарную помощь. В лагере могут находиться около 40 тыс. человек, некоторые пленные погибли из-за тяжелых условий.

В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о победе над боевиками в Сирии и сообщил о скором выводе американских войск из САР. После этого сроки постоянно передвигались. Москва неоднократно призывала Вашингтон полностью уйти из Сирии.

США и их союзники вторглись в Сирию в 2014 году без разрешения официального Дамаска. Целью операции была названа борьба с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

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