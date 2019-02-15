В театре Табакова назвали бурей в стакане воды слухи об уходе Машкова из кино

Слухи об уходе народного артиста России Владимира Машкова из кинематографа преувеличены. В пресс-службе Московского театра Олега Табакова, где актер занимает должность художественного руководителя, их назвали бурей в стакане воды.

«Владимир Львович несколько раз говорил, что в связи с загруженностью в театре он не сможет сниматься так же активно, как раньше. В данный момент он не снимается в кино, но об уходе из него речи не было», — цитирует телеканал «Звезда» пресс-секретаря театра в пятницу, 15 февраля.

Ранее в этот же день Машков объявил, что уйдет из кино после выхода в 2019 году двух фильмов с его участием.

«Кино — это тоже серьезная деятельность, нужно тратить много времени. Его у меня просто физически нет. Поэтому «кина не будет», электричество кончилось», — сказал артист.

55-летний Машков сыграл более 50 ролей в театре, кино и телепроектах. Актер снимался в таких фильмах, как «Вор», «Американская дочь», «Охота на пиранью», «Движение вверх», «Миссия невыполнима», «Русский бунт», «Давай сделаем это по-быстрому, «Олигарх», «Распутин». Также он сыграл одну из главных ролей во франшизе «Миссия невыполнима» с Томом Крузом.