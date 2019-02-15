Актер Машков объявил об уходе из кино

Российский актер Владимир Машков объявил, что после выхода в 2019 году двух фильмов с его участием он уйдет из кино. Об этом артист рассказал 15 февраля в интервью «Пятому каналу».

«Кино — это тоже серьезная деятельность, нужно тратить много времени. Его у меня просто физически нет. Поэтому «кина не будет», электричество кончилось», — рассказал Машков.

Уходить с театральной сцены актер не собирается. Он отметил, что хочет поставить спектакль.

Народный артист России 55-летний Владимир Машков снимался в таких фильмах, как «Движение вверх», «Миссия невыполнима», «Русский бунт», «Давай сделаем это по-быстрому, «Олигарх», «Охота на пиранью».

6 апреля 2018 года актер был назначен новым худруком театра-студии Олега Табакова. Предложение возглавить «Табакерку» Машкову поступило от Минкультуры России.