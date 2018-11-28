Владимир Машков рассказал о своей новой роли

Народный артист России, худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков в интервью «Известиям» рассказал о своей роли в фильме «Миллиард». По словам актера, он играет миллиардера, оказавшегося в трудной финансовой ситуации.

«У него не только «отжали» деньги, но еще и внезапно появилось очень много детей. Поэтому персонажу и мне заодно всё равно приходится вести достаточно аскетическую жизнь», — пояснил Машков.

Артист отметил, что вжиться в образ ему помогал богатый жизненный опыт.

«Я встречал людей с большими деньгами — как правило, они были талантливыми, творческими, интересными, умными. С людьми, у которых много детей, я тоже знаком. Так что в данном случае у меня была масса примеров, от которых можно было отталкиваться», — добавил он.

Машков подчеркнул, что «богатство — это далеко не вся жизнь, и оно не может гарантировать свободу и безопасность».

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