Дети растопили печь бензином и устроили пожар в доме в поселке в ЕАО

В ЕАО в поселке Амурзет произошел пожар в частном доме. В результате выгорела домашняя утварь, стены закоптились продуктами горения.

Выяснилось, что причиной стали действия четырех детей, которые решили растопить печь бензином. Испугавшись пожара, они сумели самостоятельно выбраться на улицу и не пострадали.

Как уточняет ИА EAOMedia, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного 14 февраля в 09:34. Очевидцы увидели дым из окна дома и вызвали пожарных. Спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание, не допустив распространение огня по периметру дома.

Позже сотрудники отделения надзорной деятельности провели беседу с матерью детей, которой в момент случившегося не было дома. В отношении нее возбудили административное дело за нарушение правил безопасности при эксплуатации отопительной печи. Материалы по делу передадут в инспекцию по делам несовершеннолетних.

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