Названа одна из смертельных опасностей недосыпа

Медики из Общеклинической больницы Массачусетса выяснили, что сон продолжительностью менее семи часов в день может значительно повысить риск возникновения атеросклероза и, как следствие, инсульта. Соответствующая научная работа была опубликована в журнале Nature.

Специалисты проводили эксперименты на мышах. Грызунов разделили на две группы: первая спала не менее восьми часов в сутки, а вторую будили раньше. В результате у мышей, которых лишали сна, наблюдался повышенный уровень лейкоцитов, а также нарастание атеросклеротических бляшек.

Исследователи выяснили, что за вырабатывание белых кровяных клеток в костном мозге во время сна отвечает гормон гипокретин. Пониженное содержание этого гормона и приводило к образованию бляшек, а также к чрезмерному увеличению количества лейкоцитов двух типов.

8 ноября прошлого года ученые сообщали, что у людей с недосыпом возрастает риск обезвоживания. Команда исследователей опросила около 25 тыс. жителей Китая и Соединенных Штатов. Участников спрашивали, сколько часов они спят в сутки. Затем ученые взяли образцы мочи, чтобы выяснить уровень гидратации в крови опрошенных. Риск обезвоживания у людей, тративших недостаточное количество времени на сон, был выше на 16–59%.