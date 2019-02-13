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Ученые обнаружили почти 2 тыс. неизвестных бактерий в кишечнике человека

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Фото: Depositphotos
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Австралийские, британские и канадские ученые из Европейского института биоинформатики обнаружили почти 2 тыс. видов бактерий в кишечнике человека, которые ранее были неизвестны. Об этом пишет журнал Nature.

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Исследователи изучили кишечный микробиом 11 850 жителей Европы и Северной Америки. Полученные образцы сравнили с изученными ранее, которые хранились в базе данных Национального института здоровья. Исследователи отбросили уже изученные бактерии и вплотную занялись неизвестными.

Ученые выяснили, что 26% бактерий относились к ранее неизвестным семействам, а еще 40% — к неизвестным родам. Оставшиеся 34% относились к семейству клостридий, колинзелл и кориобактерий, сообщает телеканал «360».

По словам Тревора Лоули из британского Института Сангера в Хинкстоне, такие исследования помогут создать полноценную карту пищеварительной системы человека. «Она позволит нам понять, как возникают различные болезни кишечника и желудка, и раскрыть то, как эти органы влияют на здоровье человека», — отметил он.

1 февраля ученые из Массачусетского технологического института (США) заявили, что открыли новый вид бактерий, который может ускорять формирование раковой опухоли в легких.

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