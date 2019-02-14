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Центр мировых религий откроется в красноярской Деревне Универсиады

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В Деревне Универсиады на проспекте Свободный в Красноярске появится Центр религий, сообщили в Иоанно-Предтеченском приходе. Будет обустроено несколько залов основных мировых конфессий, где спортсмены смогут помолиться.

Для православных христиан выделено самое большое помещение. Там разместят не только иконы, но и стенды с историей православия в Красноярском крае, выставки книг и фотографий. Об этом передает ИА KrasnoyarskMedia. Во время студенческих игр в Центре религий будут дежурить представители каждой конфессии, знающие английский язык.

В рамках XXIX Всемирной зимней универсиады, которая пройдет со 2 по 12 марта, разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Торжественные церемонии открытия и закрытия пройдут в спортивно-зрелищном комплексе «Платинум Арена Красноярск». Среди регионов РФ лидерами по количеству проданных билетов на игры считаются Красноярский край, Санкт-Петербург и Москва. В начале февраля более 600 добровольцев оценили уровень подготовки и инфраструктуру Деревни зимней Универсиады – 2019.

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