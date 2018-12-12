Калининградские волонтеры будут работать на Универсиаде в Красноярске

Калининградские специалисты займутся привлечением волонтеров для сопровождения зимней Универсиады в Красноярске. Соглашение об этом подписали исполнительная дирекция Универсиады и калининградский областной Центр молодежи. Об этом сообщает ТАСС.

По данным организаторов, помогать на соревнованиях будут более 5 тыс. человек, из них 20% — представители других регионов и стран. У Калининграда есть опыт отбора и подготовки волонтеров, которые сопровождали матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

Как напоминает ИА Krasnoyarskmedia, XXIX Всемирная зимняя Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта. Будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, спортивное ориентирование на лыжах, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей, хоккей с мячом, шорт-трек.

Спортивно-зрелищный комплекс «Платинум Арена Красноярск» примет торжественные церемонии открытия и закрытия, которые пройдут 2 и 12 марта соответственно. Ранее в нашей стране проводились только две летние Универсиады — Москва-1973 и Казань-2013.