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Известный коуч прочитал в Москве лекцию о любви

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Десятки людей готовы отдать кровные за самую сложную науку — о любви. Энергичный коуч Эдвард Браулт делится истиной, которую не найдёшь в Интернете.

Он открывает знание, которого нет даже у шаолиньских монахов. Все эти истины обычно изрекают девочки в старшей школе.

 Но Эдвард построил карьеру на глубокой мудрости уровня статуса в контакте. На его счету более 70 выступлений в год, и это только в России.

Семинар похож на светский раут: шампанское, рояль, звёздный ведущий. Одни здесь ищут счастье и готовы платить за него. Другие, в VIP-зале, пришли выгулять новую сумочку и бриллиантовые серёжки.

Но настолько ли эта беседа хороша? Или речь идёт о пустой болтовне? Зрители не перестают приносить деньги — верят, что приобретённые знания им помогут.

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