В аэропорту Воронежа самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В международном аэропорту Воронежа самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.



По словам очевидцев, борт занесло при взлете — полоса была покрыта льдом.



Один из пассажиров написал в соцсетях, что воздушное судно, якобы, выкатилось в поле и врезалось в сугроб. По предварительной информации, самолет должен был лететь в Москву.



Никто из пассажиров не пострадал.