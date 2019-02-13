В аэропорту Воронежа самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
В международном аэропорту Воронежа самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
По словам очевидцев, борт занесло при взлете — полоса была покрыта льдом.
Один из пассажиров написал в соцсетях, что воздушное судно, якобы, выкатилось в поле и врезалось в сугроб. По предварительной информации, самолет должен был лететь в Москву.
Никто из пассажиров не пострадал.
В международном аэропорту Воронежа самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
По словам очевидцев, борт занесло при взлете — полоса была покрыта льдом.
Один из пассажиров написал в соцсетях, что воздушное судно, якобы, выкатилось в поле и врезалось в сугроб. По предварительной информации, самолет должен был лететь в Москву.
Никто из пассажиров не пострадал.