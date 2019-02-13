Столтенберг заявил о способности НАТО к сдерживанию после прекращения действия ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс обеспечит эффективное сдерживание, если Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) перестанет действовать без развертывания новых ракет в Европе. Об этом он рассказал 13 февраля на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает ТАСС.

Столтенберг также заявил, что НАТО продолжит взаимодействие с Россией по ДРСМД.

Со 2 февраля 2019 года Соединенные Штаты приостановили выполнение своих обязательств по ДРСМД и начали процесс выхода из договора, который будет завершен через полгода. В тот же день Путин в ходе рабочей встречи с главами МИДа и Минобороны заявил в ответ на действия США, что Москва также приостанавливает свое участие в ДРСМД. Глава государства поддержал предложение военного ведомства начать разработку гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности.

6 февраля Трамп заявил, что после выхода из соглашения с Россией Соединенные Штаты приступят к разработке нового договора по контролю над вооружениями, который смог бы включить в себя Китай и другие страны. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, комментируя эти слова, что позицию Москвы по ДРСМД определил президент страны Владимир Путин и действия России будут зеркальны действиям Вашингтона.

Голосование по резолюции о влиянии ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности на Евросоюз состоится 15 февраля.