Генсек НАТО заявил о намерении обсудить с Лавровым ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг планирует обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на конференции по безопасности, которая пройдет в Мюнхене с 15 по 17 февраля. Об этом он заявил в среду, 13 февраля, в штаб-квартире альянса.

«Я ожидаю встречи с министром Лавровым в Мюнхене. Я думаю, что важно вести диалог с РФ на разных уровнях, особенно когда мы сталкиваемся с таким числом вопросов, как сегодня, в том числе с возрастанием напряженности и нарушением ДРСМД», — цитирует его «РИА Новости».

12 февраля Столтенберг назвал важнейшей задачей альянса не допустить ухудшения отношений с Россией. Он признал, что в настоящий момент эти отношения значительно хуже, чем на момент его вступления в должность генсека в 2014 году.

Со 2 февраля Вашингтон приостановил выполнение обязательств по ДРСМД и начал процесс выхода, оставив за собой право вернуться в течение полугода. В тот же день Москва в ответ приостановила участие в договоре. Российский лидер Владимир Путин одобрил предложение главы Минобороны Сергея Шойгу начать разработку гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности.

О намерении выйти из договора РСМД американский лидер Дональд Трамп объявил в октябре 2018 года под предлогом невыполнения Москвой пунктов документа и наличия ракеты 9М729, которая, по его мнению, нарушает условия документа. В январе российское Минобороны впервые показало иностранным военным атташе эту ракету, представители Соединенных Штатов и ряда европейских стран отказались участвовать в брифинге.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения 1–5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения 0,5–1 тыс. км) дальности.