Лавров не обсуждал с Помпео по телефону тему ДРСМД

Тема Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) не обсуждалась в ходе телефонного разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео. Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Лесото Лесего Макготи.

Лавров напомнил, что президент России Владимир Путин уже высказался как по этой теме, так и по вопросам стратегической стабильности. Глава государства обратил внимание на то, что Россия неоднократно вносила инициативы по этим проблемам на рассмотрение западным партнерам, однако «предложения оставались без ответа». В связи с этим Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу и главе МИД Сергею Лаврову больше эти вопросы не поднимать, напоминает телеканал «Звезда».

Президент США Дональд Трамп еще в октябре 2018 года заявил о намерении выйти из ДРСМД. Вашингтон возложил ответственность «за крах соглашения» на Москву и призвал Россию признать совершенные нарушения, в частности в ходе испытаний ракеты 9М729, дальность действия которой якобы нарушает положения соглашения.

Со 2 февраля Соединенные Штаты приостановили выполнение своих обязательств по ДРСМД и начали процесс выхода из договора, который будет завершен через полгода. В тот же день Путин в ходе рабочей встречи с главами МИДа и Минобороны заявил в ответ на действия США, что Москва также приостанавливает свое участие в ДРСМД. Глава государства поддержал предложение военного ведомства начать разработку гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности.

6 февраля Трамп заявил, что после выхода из соглашения с Россией Соединенные Штаты приступят к разработке нового договора по контролю над вооружениями, который смог бы включить в себя Китай и другие страны. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, комментируя эти слова, что позицию Москвы по ДРСМД определил президент страны Владимир Путин и действия России будут зеркальны действиям Вашингтона.

11 февраля глава законодательного и представительного органа Евросоюза Антонио Таяни объявил, что Европарламент вынес рассмотрение вопроса о ситуации с ДРСМД на пленарную сессию, которая началась 11 февраля в Страсбурге. Голосование по резолюции о влиянии ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности на Евросоюз состоится 15 февраля.