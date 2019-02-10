Рогозин объяснил аварии при пусках российских ракет

При работе с любой техникой нельзя дать стопроцентную гарантию, так как она «рано или поздно дает сбой». Так объяснил неудачные запуски российских ракет гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Коэффициент надежности техники равен, скажем, 99 и за запятой какие-то там еще проценты. Но все-таки эти проценты — это те случаи, которые рано или поздно происходят», — сказал Рогозин в эфире телеканала «Россия 1».

«Союз» он охарактеризовал как очень надежную ракету, произошедшие аварии, в том числе с пилотируемыми кораблями, соответствуют статистике ее надежности.

Рогозин подчеркнул: «Союз» спас экипаж, в то время как в других странах при подобных нештатных ситуациях гибли люди.

После аварии недочеты были полностью устранены, а контроль за сбором ракет был усилен.

«В конце 2018 года, то есть сразу после этой аварии, мы провели четыре контрольных пуска этой же ракеты, и пятый пуск был уже с пилотируемым кораблем, то есть мы восстановили жизнеспособность станции», — заключил глава российского ведомства.

30 августа на МКС произошла утечка воздуха. В пилотируемом отсеке пристыкованного корабля «Союз МС-09» обнаружили пробоину длиной примерно 3 см. Эксперты уверены, что отверстие сделано сверлом.

Для отслеживания сборки космических кораблей ракетно-космическая корпорация «Энергия» внедрила систему видеонаблюдения на всех этапах. Раньше она была только на основных участках.

11 октября произошла авария с ракетой-носителем «Союз-ФГ». Ракета-носитель с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» стартовала с космодрома Байконур и потерпела аварию на 165-й секунде полета. Космонавты Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг приземлилась в спасательной капсуле, они не пострадали.

Причиной аварии стало неоткрывшееся сопло бокового увода первой ступени ракеты.