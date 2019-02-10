Сроки визита главы NASA в Россию не согласованы

Сроки визита главы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Джима Брайденстайна в Россию на переговоры с гендиректором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным еще не обговорены. Об этом 10 февраля сообщил представитель российского ведомства Владимир Устименко.

По его словам, Брайденстайна пригласил сам Рогозин во ходе телеконференции 14 января. Директор NASA принял предложение на следующий день.

«Намерение у американской стороны есть, но время визита пока не согласовано», — добавил Устименко.

В американском ведомстве агентству «РИА Новости» подтвердили готовность главы NASA посетить в Россию или Байконур (Казахстан).

Источник агентства «Интерфакс» утверждает, что визит Брайденстайна может состояться 14 марта, в день запуска корабля «Союз МС-12» на Международную космическую станцию (МКС).

В начале января NASA отозвало приглашение Рогозина в США, попросив отложить визит из-за политического давления ряда американских сенаторов.

Гендиректор «Роскосмоса» тогда предположил, что поездка сорвалась из-за разногласий конгресса США и главы государства Дональда Трампа.

Несмотря на то, что «осадочек остался», Рогозин выразил готовность принять Брайденстайна в России, чтобы обсудить, «как жить дальше».