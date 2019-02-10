Порошенко присвоил задержанным в Керченском проливе морякам офицерские звания

Двум морякам Военно-морских сил Украины, задержанным в России после инцидента в Керченском проливе, по указу президента страны Петра Порошенко присвоены звания лейтенантов. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook.

Звания получили 26 выпускников Одесской морской академии, в том числе задержанные в России Богдан Головаш и Владислав Костышин, отметил Порошенко. По его словам, офицерские погоны и кортики ждут моряков дома.

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал присвоение званий попыткой Порошенко популяризировать свои действия.

«Присвоение званий морякам, которые пошли на заведомую провокацию и нарушили территориальные воды России, выполняя приказ Порошенко, — показатель того, что любые военнослужащие, если будут выполнять приказы президента убивать мирных граждан, смогут получить награды и звание героя Украины», — цитирует его RT. Депутат добавил, что «на сегодняшний день такой герой — это не тот, кто совершил подвиг во имя народа, а человек, способствующий антироссийским настроениям и расколу общества».

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки. В результате провокации корабли и 24 моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело.

При обыске на кораблях правоохранители обнаружили оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море. В итоге все моряки были арестованы, переведены в Москву, где их поместили под стражу в СИЗО «Лефортово» до 24 апреля 2019 года.