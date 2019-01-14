Подозреваемый в убийстве мэра Гданьска в Польше не признал вину

Подозреваемый в убийстве мэра польского Гданьска Павла Адамовича не признал вину. Об этом в понедельник, 14 января, сообщили в местной прокуратуре, передает Rzeczpospolita.

«Закончен допрос подозреваемого. Он не признал своей вины в совершении преступления», — цитирует представителя службы «РИА Новости».

Прокуратура изменит обвинение напавшему на мэра со статьи «Покушение на убийство» на статью «Убийство».

13 января 53-летний Адамович выступал с речью в рамках благотворительного концерта «Большой оркестр праздничной помощи». В какой-то момент на сцену ворвался 27-летний мужчина и несколько раз ударил политика ножом. Мэр скончался от ножевых ранений.

Заместитель министра внутренних дел Польши Ярослав Зелиньский рассказал журналистам, что напавший на мэра мужчина страдал расстройством психики. Кроме того, он был неоднократно судим за ограбления банков.

Его мотивы официально не сообщаются. По словам очевидцев, перед нападением мужчина кричал о том, что был незаконно приговорен к тюремному сроку.