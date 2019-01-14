Напавший с ножом на мэра Гданьска объяснил свои действия

Совершивший нападение с ножом на мэра польского Гданьска Павла Адамовича заявил, что действовал из мести за пытки, которым подвергся в тюрьме, сообщил телеканал TVN24.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 13 января, во время выступления Адамовича с речью в рамках благотворительного концерта «Большой оркестр праздничной помощи». 27-летний мужчина выбежал на сцену и нанес политику несколько ударов ножом. По данным СМИ, в область сердца, шеи и живота.

«Меня зовут Стефан. Я сидел в тюрьме, хоть был невиновен, поэтому сегодня убит мэр», — выкрикнул злоумышленник.

Адамович госпитализирован в тяжелом состоянии. Нападавший задержан, ночь он проведет под арестом. В понедельник следователи решат, по какой статье возбуждать уголовное дело, а суд изберет меру пресечения.

На допросе мужчина заявил, что его пытали в тюрьме, и обвинил в этом оппозиционную партию «Гражданская платформа».

Отмечается, что подозреваемому 27 лет, он был осужден ранее на 5,5 лет за ограбление банка и может страдать психическими заболеваниями.