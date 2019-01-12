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Мигрант напал с ножом на беременную женщину в больнице Германии

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Мигрант из Афганистана напал с ножом в больнице на беременную женщину в городе Бад-Кройцнах (ФРГ), нерожденного ребенка спасти не удалось. Об этом в субботу, 12 января, заявили в полиции.

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25-летняя женщина была срочно прооперирована, ее состояние оценивается как стабильное, сообщает ТАСС.

Отмечается, что инциденту предшествовал конфликт мигранта и женщины.

Сам злоумышленник, который, кстати, является просителем убежища, сдался полиции.

В середине ноября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что правительство страны допустило немало ошибок в разрешении миграционного кризиса. По ее словам, властям с самого начала следовало признать ряд государств и регионов безопасными, что позволило бы сократить приток беженцев в ФРГ.

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