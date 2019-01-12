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За пять лет в мире погибли более 30 тыс. мигрантов

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Свыше 30 тыс. мигрантов погибли или пропали без вести в мире за минувшие пять лет. Такие данные опубликовала в пятницу, 11 января, Международная организация по миграции (МОМ).

«По меньшей мере 30 510 человек погибли во время неорганизованной миграции с 2014 по 2018 год», — цитирует ТАСС официального представителя МОМ Джоэла Миллмана.

При этом почти две трети из них — 19 тыс. — погибли или пропали на море и большая часть из них — 14 795 человек — при попытке добраться из Африки в Европу Средиземным морем.

29 декабря президент США Дональд Трамп обвинил представителей Демократической партии в гибели детей нелегальных мигрантов, прибывших на территорию страны вместе со своими родителями.

По мнению Трампа, если бы демократы позволили ему построить стену на границе с Мексикой, мигранты не смогли бы проникать в США и, как следствие, гибнуть в лагерях беженцев.

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