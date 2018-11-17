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Меркель признала провал своей миграционной политики

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Фото: REUTERS/Kay Nietfeld
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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что правительство страны допустило немало ошибок в разрешении миграционного кризиса. Политик 16 ноября посетила город Хемниц, где в августе прошли акции протеста из-за убийства местного жителя мигрантом.

По ее словам, властям с самого начала следовало признать ряд государств и регионов безопасными, что позволило бы сократить приток беженцев в ФРГ. Есть еще ряд вопросов, которые необходимо решить, но каких-либо подвижек в бундестаге в настоящее время нет, рассказала глава кабмина во время встречи с местными жителями, сообщает DW.

Как пишет «Федеральное агентство новостей», визит Меркель сопровождался акциями протеста. Сотни человек скандировали лозунги за отставку канцлера, требовали изменить миграционную политику и защитить права немцев.

27 августа в Хемнице произошли столкновения. Не менее 2 тыс. человек вышли тогда на митинги из-за убитого накануне 35-летнего местного жителя Даниэля Хиллига, в нападении на которого подозревают выходца из Ирака и сирийца. Демонстрации не утихали несколько дней.

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