Прямой эфир

Нападение с ножом на мэра Гданьска попало на видео

0
Фото: РЕН ТВ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сети появилось видео с моментом нападения на мэра польского Гданьска Павла Адамовича. На кадрах, опубликованных очевидцами, мужчина подбегает к градоначальнику, наносит ему удары ножом, после чего пытается скрыться.

Инцидент произошел 13 января во время выступления политика на благотворительном концерте «Большой оркестр праздничной помощи».

Мэр госпитализирован в тяжелом состоянии, злоумышленник задержан. По данным портала Onet, мужчина кричал со сцены, что был невинно осужден, и обвинял в этом власти.

«Меня зовут Стефан. Я сидел в тюрьме, хоть был невиновен, поэтому сегодня убит мэр», — выкрикнул злоумышленник.

В полиции сообщили, что нападавшему 27 лет, ранее он был судим за ограбление банков. В тюрьме провел пять с половиной лет.

По данным телеканала ТВН24, в тюрьме у него было диагностировано тяжелое психическое заболевание. На сцену он проник по удостоверению СМИ.

Медики Университетского клинического центра Гданьска борются за жизнь Адамовича, его состояние оценивается как критическое. По некоторым данным, работу сердца мэра удалось стабилизировать.

Ситуацию на свой контроль взял премьер Польши Матеуш Моравецкий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Неизвестный ранил ножом мэра Гданьска
Мигрант напал с ножом на беременную женщину в больнице Германии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017