Нападение с ножом на мэра Гданьска попало на видео

В Сети появилось видео с моментом нападения на мэра польского Гданьска Павла Адамовича. На кадрах, опубликованных очевидцами, мужчина подбегает к градоначальнику, наносит ему удары ножом, после чего пытается скрыться.

Инцидент произошел 13 января во время выступления политика на благотворительном концерте «Большой оркестр праздничной помощи».

Мэр госпитализирован в тяжелом состоянии, злоумышленник задержан. По данным портала Onet, мужчина кричал со сцены, что был невинно осужден, и обвинял в этом власти.

«Меня зовут Стефан. Я сидел в тюрьме, хоть был невиновен, поэтому сегодня убит мэр», — выкрикнул злоумышленник.

В полиции сообщили, что нападавшему 27 лет, ранее он был судим за ограбление банков. В тюрьме провел пять с половиной лет.

По данным телеканала ТВН24, в тюрьме у него было диагностировано тяжелое психическое заболевание. На сцену он проник по удостоверению СМИ.

Медики Университетского клинического центра Гданьска борются за жизнь Адамовича, его состояние оценивается как критическое. По некоторым данным, работу сердца мэра удалось стабилизировать.

Ситуацию на свой контроль взял премьер Польши Матеуш Моравецкий.