Раненный ножом мэр Гданьска находится в критическом состоянии
Состояние мэра польского Гданьска Павла Адамовича, который был ранен ножом во время благотворительного концерта, оценивается как крайне тяжелое, сообщает Onet.
По данным портала, политика экстренно прооперировали. Предположительно у него повреждена аорта.
В Университетском клиническом центре Гданьска, куда госпитализировали политика, подтвердили, что состояние Адамовича серьезное.
«Состояние здоровья мэра Адамовича очень серьезное. Пока никакой информации о его состоянии подаваться не будет. Завтра запланирована пресс-конференция в госпитале», — приводит «РИА Новости» сообщение медцентра.
Нападение произошло 13 января примерно в 20:00 по местному времени (22:00 мск). Во время речи Адамовича на благотворительном концерте «Большой оркестр праздничной помощи» на сцену выбежал мужчина и несколько раз ударил градоначальника ножом. По данным СМИ на сцену нападавший проник по удостоверению работника СМИ.
Во время инцидента мужчина кричал, что был незаконно осужден и обвинял в произошедшем власти.
Злоумышленник задержан, полиция выясняет его мотивы.
Ситуацию взял на личный контроль премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Сайт телеканала РЕН ТВ опубликовал видео задержания преступника.