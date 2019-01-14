Раненный ножом мэр Гданьска находится в критическом состоянии

Состояние мэра польского Гданьска Павла Адамовича, который был ранен ножом во время благотворительного концерта, оценивается как крайне тяжелое, сообщает Onet.

По данным портала, политика экстренно прооперировали. Предположительно у него повреждена аорта.

В Университетском клиническом центре Гданьска, куда госпитализировали политика, подтвердили, что состояние Адамовича серьезное.

«Состояние здоровья мэра Адамовича очень серьезное. Пока никакой информации о его состоянии подаваться не будет. Завтра запланирована пресс-конференция в госпитале», — приводит «РИА Новости» сообщение медцентра.

Нападение произошло 13 января примерно в 20:00 по местному времени (22:00 мск). Во время речи Адамовича на благотворительном концерте «Большой оркестр праздничной помощи» на сцену выбежал мужчина и несколько раз ударил градоначальника ножом. По данным СМИ на сцену нападавший проник по удостоверению работника СМИ.

Во время инцидента мужчина кричал, что был незаконно осужден и обвинял в произошедшем власти.

Злоумышленник задержан, полиция выясняет его мотивы.

Ситуацию взял на личный контроль премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Сайт телеканала РЕН ТВ опубликовал видео задержания преступника.