Прямой эфир

Неизвестный ранил ножом мэра Гданьска

0
Фото: facebook.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Неизвестный мужчина с ножом напал на мэра польского Гданьска Павла Адамовича во время благотворительного концерта, сообщил в воскресенье, 13 января, портал Onet.

Отмечается, что градоначальник получил ранение и был госпитализирован.

Инцидент произошел на благотворительном мероприятии «Большой оркестр праздничной помощи», во время которого в Польше каждый год собирают средства для медучреждений.

Во время речи Адамовича на сцену выбежал мужчина и несколько раз ударил мэра ножом.

По данным портала, во время нападения мужчина кричал, что был невинно осужден, и обвинял в этом власти.

Злоумышленника удалось задержать.

На месте работает полиция, выясняются мотивы нападавшего.

2 января сообщалось, что мэра мексиканского города убили в день вступления в должность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Неизвестный с ножом напал на сотрудников скорой помощи в Москве
Мигрант напал с ножом на беременную женщину в больнице Германии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017