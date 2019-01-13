Неизвестный ранил ножом мэра Гданьска

Неизвестный мужчина с ножом напал на мэра польского Гданьска Павла Адамовича во время благотворительного концерта, сообщил в воскресенье, 13 января, портал Onet.

Отмечается, что градоначальник получил ранение и был госпитализирован.

Инцидент произошел на благотворительном мероприятии «Большой оркестр праздничной помощи», во время которого в Польше каждый год собирают средства для медучреждений.

Во время речи Адамовича на сцену выбежал мужчина и несколько раз ударил мэра ножом.

По данным портала, во время нападения мужчина кричал, что был невинно осужден, и обвинял в этом власти.

Злоумышленника удалось задержать.

На месте работает полиция, выясняются мотивы нападавшего.

2 января сообщалось, что мэра мексиканского города убили в день вступления в должность.