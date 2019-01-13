Неизвестный ранил ножом мэра Гданьска
Неизвестный мужчина с ножом напал на мэра польского Гданьска Павла Адамовича во время благотворительного концерта, сообщил в воскресенье, 13 января, портал Onet.
Отмечается, что градоначальник получил ранение и был госпитализирован.
Инцидент произошел на благотворительном мероприятии «Большой оркестр праздничной помощи», во время которого в Польше каждый год собирают средства для медучреждений.
Во время речи Адамовича на сцену выбежал мужчина и несколько раз ударил мэра ножом.
По данным портала, во время нападения мужчина кричал, что был невинно осужден, и обвинял в этом власти.
Злоумышленника удалось задержать.
На месте работает полиция, выясняются мотивы нападавшего.
2 января сообщалось, что мэра мексиканского города убили в день вступления в должность.