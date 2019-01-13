Неизвестный с ножом напал на сотрудников скорой помощи в Москве

Неизвестный мужчина напал на сотрудников скорой помощи на юго-востоке Москвы. Об этом в воскресенье, 13 января, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев происшествия.

По информации журналистов, инцидент произошел на Люблинской улице. Нападавший был вооружен ножом.

Сейчас выясняются причины и обстоятельства случившегося.

5 января житель Уфы напал на врача скорой помощи и нанес ему серьезные травмы. Медики прибыли по вызову в квартиру на улице Менделеева. Пациент оказался в состоянии сильного алкогольного опьянения и отказался от медицинской помощи. После этого мужчина набросился на врача и воткнул ему в глаз шариковую ручку. Медику потребовалось срочная госпитализация.