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Неизвестный с ножом напал на сотрудников скорой помощи в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Неизвестный мужчина напал на сотрудников скорой помощи на юго-востоке Москвы. Об этом в воскресенье, 13 января, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев происшествия. 

По информации журналистов, инцидент произошел на Люблинской улице. Нападавший был вооружен ножом.

Сейчас выясняются причины и обстоятельства случившегося.

5 января житель Уфы напал на врача скорой помощи и нанес ему серьезные травмы. Медики прибыли по вызову в квартиру на улице Менделеева. Пациент оказался в состоянии сильного алкогольного опьянения и отказался от медицинской помощи. После этого мужчина набросился на врача и воткнул ему в глаз шариковую ручку. Медику потребовалось срочная госпитализация.

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