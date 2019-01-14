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Умер раненый мэр Гданьска

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Фото: ТАСС/Zuma/Michal Fludra
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Мэр Гданьска (Польша) Павел Адамович скончался от ножевых ранений, полученных при нападении во время благотворительного концерта. Об этом сообщило «Польское радио».

Ранее 14 января врачи сказали, что Адамович находится в крайне тяжелом состоянии. Медики сообщили, что борются за его жизнь, но точных прогнозов дать нельзя.

Заместитель главы МВД Польши Ярослав Зелиньский рассказал журналистам, что напавший на мэра мужчина страдал расстройством психики. Кроме того, он был неоднократно судим за ограбления банков.

13 января 53-летний градоначальник выступал с речью в рамках благотворительного концерта «Большой оркестр праздничной помощи». На сцену ворвался 27-летний мужчина и несколько раз ударил градоначальника ножом.

Адамовича госпитализировали. Врачи констатировали большую кровопотерю, повреждение диафрагмы, раны на сердце и органах брюшной полости. Операция длилась пять часов.

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