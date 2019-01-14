Ранивший ножом мэра Гданьска страдал заболеванием психики

Мужчина, ранивший ножом мэра Гданьска Павла Адамовича, страдал психическим заболеванием. Об этом рассказал 14 января заместитель главы МВД Республики Польши Ярослав Зелиньский.

Об этом ему сообщил комендант полиции Гданьска. 27-летний нападавший задержан, в понедельник его допросят. Ранее подозреваемый имел судимости за ограбления банков, отбывал сроки в тюрьме и вышел на свободу в декабре, сообщает «РИА Новости».

Нападение на Адамовича произошло во время благотворительного концерта «Большой оркестр праздничной помощи». Во время участия мэра Гданьска в акции на сцену пробрался вооруженный ножом мужчина и нанес политику несколько ударов. Злоумышленник заявил, что его пытали в тюрьме, и обвинил в этом оппозиционную партию «Гражданская платформа».

52-летний мэр Гданьска серьезно пострадал, его прооперировали, Адамович находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.