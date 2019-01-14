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Ранивший ножом мэра Гданьска страдал заболеванием психики

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Фото: REUTERS/Anna Rezulak
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Мужчина, ранивший ножом мэра Гданьска Павла Адамовича, страдал психическим заболеванием. Об этом рассказал 14 января заместитель главы МВД Республики Польши Ярослав Зелиньский.

Об этом ему сообщил комендант полиции Гданьска. 27-летний нападавший задержан, в понедельник его допросят. Ранее подозреваемый имел судимости за ограбления банков, отбывал сроки в тюрьме и вышел на свободу в декабре, сообщает «РИА Новости».

Нападение на Адамовича произошло во время благотворительного концерта «Большой оркестр праздничной помощи». Во время участия мэра Гданьска в акции на сцену пробрался вооруженный ножом мужчина и нанес политику несколько ударов. Злоумышленник заявил, что его пытали в тюрьме, и обвинил в этом оппозиционную партию «Гражданская платформа».

52-летний мэр Гданьска серьезно пострадал, его прооперировали, Адамович находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

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