Прокуратура изменит обвинение напавшему на мэра Гданьска

Прокуратура изменит обвинение напавшему на мэра польского города Гданьска Павла Адамовича, который от полученных ножевых ранений скончался в больнице 14 января.

«Если ранее речь шла о покушении на убийство, то теперь речь будет идти об убийстве», — цитирует сообщение правоохранительных органов «РИА Новости». Как уточнили в прокуратуре, после смерти градоначальника злоумышленнику грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

13 января 53-летний мэр Гданьска выступал с речью в рамках благотворительного концерта «Большой оркестр праздничной помощи». В какой-то момент на сцену ворвался 27-летний мужчина и несколько раз ударил политика ножом.

Адамовича госпитализировали с тяжелыми ранениями грудной клетки в области сердца, диафрагмы, повреждениями органов брюшной полости, а также с большой кровопотерей. После операции врачи сказали, что состояние градоначальника крайне тяжелое.

По данным полиции, нападавший был судим за ограбление банков и вышел на свободу несколько дней назад. Сам мужчина перед совершением преступления выкрикивал со сцены, что незаконно был посажен в тюрьму. Кроме того, выяснилось, что на сцену он попал по удостоверению представителя прессы. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства случившегося.