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Глава МИД Японии заявил о готовности Токио обсуждать мирный договор

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Заявления Москвы и Токио по мирному договору не совпадают, но Япония намерена найти точки сближения с Россией. Об этом 14 января заявил глава МИД Японии Таро Коно.

«У нас есть моменты несовпадения, однако в ходе дальнейших консультаций мы обязаны найти то, в чем мы совпадаем», — цитирует министра ТАСС.

Ранее в этот день Коно встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По итогам переговоров российский министр заявил о существенных разногласиях сторон, но также и о намерениях Москвы и Токио активизировать диалог.

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Лавров рассказал о готовности сторон работать на основе декларации 1956 года, что означает «непреложность самого первого шага — признание Японией итогов Второй мировой войны», в том числе суверенитета России над всеми островами южнокурильской гряды.

Россия и Япония по итогам Второй мировой войны не подписали мирный договор из-за спора о принадлежности островов Кунашир, Итуруп и ряда территорий Малой Курильской гряды. Япония продолжает их считать своими «северными территориями», в то время как по итогам войны они перешли СССР.

После встречи Путина и Абэ в Сингапуре в ноябре 2018 года была достигнута договоренность о продвижении переговоров по мирному соглашению на основе советско-японской декларации 1956 года.

Согласно документу, после заключения договора Москва в качестве жеста доброй воли готова передать Японии Шикотан и ряд мелких необитаемых территорий Малой Курильской гряды. 

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